L'arbitro della Federazione zambiana non passerà probabilmente alla storia come uno dei migliori fischietti in circolazione. Anzi, mette in bacheca altre figuracce internazionali. La prima riguarda la sospensione provvisoria inflitta dalla Caf per sospetta corruzione nel 2018. La seconda era già celebre e risale alla Coppa d'Africa 2021 , entrambe prima del 90' (86' e poi di nuovo 17 secondi prima del 90') perché Sikazwe aveva impostato male due volte il cronometro. Ora ai Mondiali in Qatar un altro capitolo, ancor peggiore:- La partita inizia subito a ritmi altissimi, anche a livello di episodi.: all'8' Carrasco respinge con il braccio una conclusione in area, il VAR richiama Sikazwe all'on field review e viene concesso un rigore corretto e solare (poi parato da Courtois a Davies). Tutto bene qui, poi l'inizio del disastro.che rimette dunque in gioco l'attaccante canadese: il VAR però non assiste il direttore di gara per evitare la figuraccia. Tutto finito? Neanche per sogno, perché prima dell'intervallo, al 40', un altro orrore.nonostante le feroci proteste dei giocatori canadesi. Il tutto sotto gli occhi di uno sconcertato Pierluigi Collina, pizzicato dalle telecamere. Un'altra figuraccia in mondo visione per Sikazwe, in soli 45 minuti.