La Roma pensa al mercato e al futuro. Dirigenza al lavoro per tracciare la strategia dei portieri. Ora avanti con Pau Lopez e Mirante, che tratta il rinnovo, ma gli occhi sono proiettati al futuro: in estate arriverà un nuovo portiere titolare e in cima alla lista di Tiago Pinto ci sono due nomi italiani, Silvestri e Gollini. E i giallorossi preparano il tesoretto per finanziare il colpo.