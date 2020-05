"Silvia Romano, il diario della prigionia", titola così il Corriere della Sera. Emergono nuovi particolari sul periodo di sequestro della cooperante italiana, che è stata liberata dopo quasi due anni di prigionia fra Kenia e Somalia. Fra i ricordi, drammatici, un mese nella giungla per arrivare in Somalia: "Piangevo immersa nel fango". Silvia racconta di non essere mai stata incatenata o picchiata in 18 mesi e aggiunge: "Volevo pregare, mi hanno dato il Corano in arabo e in italiano". Alla liberazione: "Terrò questo vestito. Ora mi chiamo Aisha. Datemi tempo, ho bisogno di ritrovarmi".



Intanto, come sui legge su Repubblica, si indaga sui soldi alla jihad. La UE: quel riscatto è un problema. Nell'inchiesta entra l'intervista di Pietro Re di Repubblica ad Ali Dehere, il portavoce di Al Shabaab: "I soldi del riscatto di Silvia per finanziare la jihad".