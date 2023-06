La morte di Silvio Berlusconi "è un grande dispiacere, credo lo sia per tutti quanti perché per lo sport è stato un uomo straordinario, per la politica anche, quindi oggi è un giorno molto triste". Lo ha detto il ct della Nazionale Roberto Mancini. "Ricordi calcistici di Silvio Berlusconi? Ce ne sono tanti - ha aggiunto Mancini - ricordo soprattutto un derby che noi vincemmo, lui entrò negli spogliatoi per farci i complimenti perché era anche molto sportivo. Tutta la mia carriera è quasi legata a Berlusconi presidente del Milan, di conseguenza è chiaramente un giorno difficile e triste. È un uomo che ha rappresentato tanto per l'Italia". E a chi ha chiesto a Mancini se lo stesso Berlusconi lo abbia mai cercato, il ct azzurro ha risposto: "Ne aveva di più bravi, di giocatori".