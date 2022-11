Mohamed Simakan, difensore del Lipsia, ha parlato a L'Equipe:



"Il dirigente del Psg Luis Campos ha parlato con i miei agenti, è vero. Erano interessati. Ma la stabilità è importante per me. Abbiamo preso una decisione congiunta con i dirigenti, quella di restare. Sono felice perché penso che il Lipsia sia il posto dove penso di potermi esprimere nel modo migliore in questo momento".