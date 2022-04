L'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, ha commentato così lo 0-0 contro il Manchester City che è costata l'eliminazione dalla Champions League.



ORGOGLIO - “Questa gara serve per il nostro orgoglio, per l’orgoglio della nostra gente che ha visto una squadra combattere. E ci dà tranquillità aver dato tutto per superare il turno”.



PUBBLICO - “Il pubblico è stato fantastico per tutta la gara e la squadra ha risposto presente cercando quella comunione d’intenti che è difficile vedere negli stadi".



L'ESPULSIONE E LA RISSA - "Sul rosso a Felipe non ho capito cosa sia successo, era troppo lontano, ma l’arbitro ha detto che ha calpestato un loro giocatore, ma io non l’ho visto".



PERDENDO TEMPO - Quanto alle perdite di tempo non c’è nulla da dire, è l’arbitro che gestisce queste situazioni. Faccio le congratulazioni al City per la grande partita giocata e smentisco di aver applaudito Guardiola perché la sua squadra stava perdendo tempo, l’ho fatto perché apprezzavo lo sforzo che stavano mettendo in campo. Alla fine quello che conta è vincere, stasera si è capito".