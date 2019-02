Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Liga contro il Villarreal, l'allenatore dell'Atletico Madrid, Diego Simeone, è tornato sul "caso" del gesto fatto contro la Juventus in Champions League per provare a spegnere definitivamente le polemiche.



CHIEDO SCUSA - "Voglio chiedere scusa ancora una volta per quel gesto che ho fatto durante la partita alle persone che si sono sentite offese. Ho chiaramente espresso male quello che sentivo per i miei giocatori e in nessun modo era rivolto alla Juventus".



RONALDO E IL GESTO... - ​"Capisco tutto, sono parte di questo e capisco tutto ciò che può accadere ".



GODIN - "Non posso dire niente, sono opinioni o parole di Marotta. Se Godin o l'Atletico devono dire qualcosa, lo diranno. Io non parlo di cose che non conosco".