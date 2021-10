Giovanni Simeone, attaccante del Verona, parla a la Gazzetta dello Sport, spiegando perché ha scelto di vestire la maglia gialloblù: "Mi ha chiamato il direttore D’Amico e mi ha fatto capire quanto mi volevano. Secondo lui in questo gruppo potevo entrarci perfettamente. E aveva ragione, anche perché la prima cosa che gli ho detto è che, appunto, mi identificavo tanto nella loro filosofia di gioco, e nella determinazione della squadra a non mollare mai. Questo mi ha aiutato a scegliere".



QUESTA STAGIONE - "L’anno scorso non sono stato certo al mio livello. E subito dopo la fine del campionato mi son dato una regola: fare tutti gli allenamenti e poi tutte le partite sempre al massimo. Già da questa estate. Sono andato alle Maldive in viaggio di nozze e ho lavorato tutti i giorni. Per fortuna a mia moglie Giulia piace la palestra, altrimenti divorziava all’istante. E ora che ho giocato bene queste 5 gare è il momento per spingere ancora di più, non di rilassarsi. Anche perché sta arrivando un ciclo durissimo. Poi, oltre al lavoro, studio e faccio meditazione".