Dal ritiro dell'Argentina ha preso la parola l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone: “Sono molto contento di questa opportunità e darò tutto me stesso. Spero di fare esperienza in allenamento e di ritagliarmi qualche minuto in partita se avrò l’opportunità. So che ho tanto da imparare, qui ci sono grandi giocatori e cercherò di migliorare guardandoli da vicino”. Sulla Fiorentina: “Le cose stanno andando bene, si sta creando un bel clima con i nostri tifosi e il gruppo è molto compatto. Stiamo sfruttando quanto di buono abbiamo fatto l’anno scorso, dobbiamo andare avanti così per fare bene in campionato”.