Simeone: 'Inter tra le migliori d’Europa, ma noi faremo una grande partita e ai tifosi non chiedo niente'

Pasquale Guarro, inviato a Madrid

Alla vigilia del ritorno di Champions contro l’Inter, il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Pablo Simeone, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti alla conferenza stampa tenutasi al Civitas Metropolitano.



Si parla molto della forza dell’Inter e si dice che l’Atletico è sfavorita. Secondo te questa è la versione giusta?

“Bisogna vedere sempre giorno per giorno. Le opinioni che si riflettono derivano da ciò che abbiamo fatto vedere e non possiamo negarlo. Domani giocheremo contro una delle migliori squadre in Europa”.



Forse devi alzare un po’ la voce?

“Io ho assoluta fiducia nei miei calciatori e so che domani giocheranno una grande partita”.



Dopo l’ultima sconfitta ti sei assunto tutte le responsabilità, qual mè il tuo stato d’animo?

“Ho le idee chiare su tutto ciò che sta accadendo. Abbiamo disputato una buona stagione finora ma questo è il momento di tornare al nostro livello perché il calcio non perdona, quando sbagli perdi e dobbiamo crescere traendo vantaggio dagli errori”



Cosa ti fa pensare che domani andrà meglio?

“Non devo parlare molto. Ho totale fiducia nei miei calciatori e nella mia squadra. Giocheranno una buona partita”.



Da sabato ad oggi, cosa ti ha dato questa forza per la partita di domani?

“Sabato notte non l’ho trascorso bene, ma domenica andava già meglio e so cosa ho disposizione”.



Cosa sarà più importante domani?

“La concentrazione, la partita richiede una soglia altissima di concentrazione e chi riuscirà a distrarsi meno porterà a casa la partita”.



Che alternative hai a centrocampo?

“Adesso non posso svelare il modo in cui giocheremo, ma schiereremo un undici competitivo”.



Cosa pensa di Lautaro?

“Lautaro è di livello internazionale, uno dei migliori in Europa e lo ha dimostrato all’Inter e con l’Argentina”



Cosa vuole chiedere ai suoi tifosi per la partita di domani?

“Adesso non posso dire niente, sto in silenzio e accetto tutto quello che ci vogliono dare”.



Come sta Griezmann?

“Averlo con noi ci offre più soluzioni, speriamo stia bene e che possa giocare la sua partita, quella che ha in mente”.



Aver perso solo 1-0 all’andata è un aspetto positivo?

“Quando guardi le partite del passato non serve, conta quello che accadrà domani. La differenza non è grande, ma sicuramente importante. Noi però abbiamo una buona squadra”.