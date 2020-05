Il suo gol contro la Juventus a Torino ha spianato l'incredibile rimonta della Lazio del 2000, che alla fine vincerà lo Scudetto il 14 maggio. Ai microfoni de "Il Messaggero", Diego Pablo Simeone, attuale allenatore dell'Atletico Madrid: "Già mentre ero in aria avevo visto che la palla sarebbe entrata". Quel gol è diventato un simbolo: "Da quel momento in poi tutti i nostri pensieri si concentrarono sul diventare campioni. È stato un momento chiave perché ogni partita a Torino è molto dura. Ho fatto un gran gol di testa su un cross di Veron. Ricordo che durante stagione lo svantaggio dalla Juve aumentò fino a 9 punti e la possibilità di raggiungere il titolo sembrava lontana – spiega Simeone -. Però ci sono dei momenti importanti che segnano il percorso di una squadra. Per esempio – continua l’argentino – abbiamo vinto una partita molto sofferta a Bologna (2-3, con doppietta di Signori per i rossoblù, ndr) e un’altra molto difficile a Piacenza (0-2), e segnai in entrambe le trasferte. Non posso dimenticare le quattro reti nelle quattro gare finali della stagione".