Come annunciato sul set del Chiringuito de Jugones, Diego “Cholo” Simeone sta pensando di prendersi un anno sabbatico, lasciando la guida dell’Atletico Madrid. Per la panchina dei Colchoneros, secondo Fichajes, il principale obiettivo è Luis Enrique, ex Barcellona e ct della Spagna. Un altro nome è quello di Pochettino.