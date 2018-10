Quasi cinquecento minuti senza segnare. Dal 13' della sfida contro la Sampdoria sono trascorse altre cinque partite, nelle quali Giovanni Simeone non ha mai segnato. Due reti in campionato - Chievo alla prima e, appunto, genovesi - e una con la Nazionale, all'esordio con la maglia dell'Albiceleste nell'amichevole con il Guatemala.



I problemi offensivi della Fiorentina passano - soprattutto - dalle difficoltà realizzative del proprio numero 9. Al netto dell'evanescenza di Pjaca, è il terminale centrale a far mancare l'apporto da tre punti. "Palla a Chiesa e preghiamo", dicono a Firenze. Sì, perché il tridente sembra non funzionare più. O almeno, non riesce a ingranare.



Stanchezza? Ok. Solitudine? Ok. E poi? I viaggi intercontinentali, il continuo spremersi e non saltare una partita, essere l'unico, vero centravanti pronto per la Serie A in rosa: tutti fattori che stringono il suo bottino stagionale. Necessita di una spalla, forse. Vlahovic, contro il Cagliari, ha attuato la seconda staffetta, dopo quella con l'Inter: una manciata di minuti, niente di più, niente da fare.



Simeone desta preoccupazione nell'ambiente viola. Tre vittorie, altrettante sconfitte e un pareggio nelle partite in cui non ha esultato per la gioia personale. Il rendimento dell'argentino, per centrare l'Europa League, non basta.