Dario, ex giocatore del Milan, ora osservatore rossonero e padre diche gioca nel Salisburgo, ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista del confronto di domani tra"Chi tifare? È stata una coincidenza incredibile. Tifo per il Milan perché è la squadra per cui lavoro, però... è una grande fatica"."Una squadra esperta, non troppo diversa da quella che nel 2019 ha battuto l’Atalanta. Per me si difenderanno, contro il Chelsea hanno giocato col 5-3-2"."Orsic per la Dinamo è un fenomeno. È moderno, sa far gol. Ha solo avuto un percorso complicato, è stato in B allo Spezia, in Corea ma ora è un giocatore forte".Sì, lavoriamo in team, poi decidono Maldini e Massarae. Moncada è il mio capo, parlo con lui ogni giorno. Come principio, cerchiamo di essere veloci, perché all’estero - gli inglesi, ma non solo - hanno budget con cui non possiamo competere"."Il fatto di essere prima di tutto grandi milanisti. Paolo è tifoso, oltre a essere un dirigente. Ama il Milan, il Milan è la sua casa e questo aiuta tantissimo. La gente lo ha riconosciuto e c’è un’atmosfera di grande passione: si riconosce che al Milan sta succedendo qualcosa di importante"."Cerchiamo profili per il calcio moderno. Certo, a volte costano 50-70-80 milioni e devi andare a prenderli prima. Altri club pagano il potenziale, cosa che il Milan non può sempre fare, anche perché la Serie A non è semplice. Il livello si è alzato"."Ne abbiamo parlato ma alla fine è andato altrove. Roko è del 2003 e il gruppo Red Bull ha voluto che giocasse al Salisburgo. Se posso permettermi, somiglia un po’ a Mandzukic per la voglia di giocare, per come aiuta la squadra".