"Ho letto quello che ha detto Albertini, il derby ti cambia la stagione, condivido ti dà la carica, perderlo ti fa entrare in crisi e ti fa perdere fiducia. Io? No, non ho mai segnato nel derby di Milano. Sai cosa ti dico? Mi duole dirlo da milanista ma Lautaro e Lukaku assomigliano a me e George, hanno una intesa particolare, hanno il piacere che il compagno faccia gol. A me e George Weah capitava proprio questo. Ibra? Ero felicissimo quando ho saputo che sarebbe arrivato al Milan, ma senza neanche pensare all’apporto tecnico, la squadra aveva proprio bisogno di una figura così, non mi interessa quanto segnerà, anche noi guardavamo come si allenavano i big da Baresi a Van Basten a Maldini, non so quanto durerà ma è un punto di riferimento. Il Milan ripartirà quando avrà 3-4 giocatori come Ibra con 10 anni di meno. Pronostico per domenica? Sulla carta Milan sfavorito, ma nel derby tiri fuori risorse che nemmeno pensavi di avere. La carta dice inter, ma nel derby si parte da 0-0. Leao? Mi piace ma bisogna avere pazienza e anche lui deve averne, la stessa pazienza che doveva avere Cutrone. Mi spiace anche che sia partito Piatek, non ha capito che doveva prendersi il suo tempo e che Ibra gli avrebbe tolto pressione. Ci sarebbe stato spazio anche per lui". Questo il pensiero di Marco Simone in una intervista concessa a derbyderbyderby.it.