Ora è ufficiale:ha lasciato ile si è trasferito alla. Non è certo il primo giocatore a togliersi la maglia granata per vestire quella bianconera ma non è comunque qualcosa che è comune vedere, negli ultimi anni siamo stati più abituati a vedere giocatori che hanno fatto il percorso inverso, basti pensare ao aun anno fa. Sono infatti, era l’estate del 2013 e anche in quel caso si trattava di un difensore:Tornando indietro nel tempo ci sono poi stati altri. Il primo è stato quello dl. L’attaccante che aveva deciso con un colpo di testa su angolo diuno dei due derby l’anno precedente, nell’estate del 1985 passò ai bianconeri: in quel caso però non fu il Torino a cedere il giocatore, Serena era di proprietà dell’Inter che lo aveva girato in prestito ai granata per poi venderlo a titolo definitivo ai bianconeri.Il terzino nel giro di poche settimane passò dal giurare amore eterno al Toro (disse dopo la finale playoff con il Perugia) a firmare un contratto con la Juventus: nel mezzo ci fu il fallimento della società di, la rinascita del club granato che sarebbe ripartito dalla B e un rifiuto all’offerta del neonatoIndolore, invece, per i tifosi granata il passaggio diai bianconeri avvenuto nell’estate del 1995, con il terzino che è poi diventato un simbolo della Juventus e ancora oggi è in dirigenza, così come quello dil’anno precedente: il centrocampista era il capitano del Torino ma la sua cessione fu inevitabile per via della situazione economica del club granata. Sempre nel 1994 passò dal Torino alla Juventus anche, centrocampista croato che non ha lasciato grandi ricordi né da una parte, né dall’altra del Po. Nel 1992 aveva lasciato la squadra granata per trasferirsi a quella bianconera uno dei più promettenti calciatori usciti dal vivaio granata:Continuando il viaggio a ritroso nel tempo troviamo altri cinque giocatori che hanno fatto lo stesso percorso:(proprio colui che è diventato l'allenatore dell'Inter che si contese lo scudetto con la Juve nel tanto discusso campionato 1997/1998),, ovvero il giocatore che ereditò la fascia di capitano dadopo la tragedia di Superga,. Anchein realtà passò dal Torino alla Juventusma il centravanti vestì la maglia granata solamente nel campionato di guerra e non in uno di quelli riconosciuti dalla Federazione.