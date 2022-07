Per la serie dichiarazioni invecchiate malissimo: “Un giocatore che ha indossato la maglia granata come ha fatto lui in questi anni, con grandissima professionalità,”. Ero il 18 febbraio, poco prima diquandorilasciava queste frasi ai microfoni di Dazn. Cinque mesi e un giorno dopo il difensore brasiliano si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus: ha aspettato a lungo l’Inter ma i nerazzurri non sono riusciti a trovare l’accordo con il Torino, come invece hanno fatto i bianconeri che hanno messo sul piatto(tra cifra fissa e bonus).Il trasferimento di Bremer alla Juventus è quasi come l’avverarsi di un incubo per i tifosi granata, che all’idea di perdere il forte difensore avevano ormai fatto l’abitudine ma non si aspettavano di certo potesse andare alla Juventus. Vagnati lo aveva escluso “senza ombra di dubbio” e lo stesso Bremer, non a parole ma con i gesti, aveva fatto apparire come impossibile questa possibilità., ultima partita di campionato,Quei balzi di fronte alla curva erano parsi come una garanzia del fatto che il suo futuro non sarebbe stato a tinte bianconere.Tutto è invece rapidamente cambiato negli ultimi giorni: la cessione diale la pioggia di milioni da poter reinvestire sul mercato hanno portato la Juventus ad accelerare per Bremer.non ci ha pensato due volte di fronte a un’offerta molto vicina a quelle che erano le sue richieste iniziali (50 milioni) mentre Bremer riceverà uno stipendio più alto rispetto a quello che avrebbe percepito all’Inter.