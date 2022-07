Simy non rientra più nei piani tecnici della Salernitana. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante nigeriano ex Crotone ha lasciato il ritiro e si allenerà a Salerno in attesa di essere ceduto.



Molto movimento sul mercato per la Reggina, che cerca soprattutto un attaccante e si è inserita nell’asta per due stranieri molto ambiti: Gytkjaer (Monza) e Simy (Salernitana); intanto per l’attacco è fatta con Canotto (Frosinone), che ha firmato un triennale, mentre in difesa c’è l’accordo per avere Gagliolo (sempre della Salernitana) non ancora per Sampirisi (Monza), ma si parla anche di Ceppitelli (ex del Cagliari).