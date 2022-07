Dopo una stagione deludente Nwankwo Simy vuole riguadagnare terreno. Davide Nicola, che lo conosce bene avendolo allenato a Crotone nella stagione 2016/17, lo ha convocato per il ritiro austriaco e lo sta monitorando. La scorsa estate la Salernitana ha investito 6,5 milioni per portarlo in granata, ma il nigeriano è incappato in una stagione storta, neanche il prestito in B al Parma a gennaio lo ha rivitalizzato.



Gli arrivi di Botheim e Valencia e quelli possibili di Bonazzoli e Dia potrebbero però togliere ancor più spazio a Simy. Sul gigante nigeriano è piombato il Bari. Il ds dei galletti Ciro Polito ha dialogato sia con la Salernitana, sia con l'agente del ragazzo per capire i margini per intavolare una trattativa. Il club campano non complicherebbe l'operazione.