Il Comune di Milano tramite il sindaco Beppe Sala è disposto a concedere più volumetrie a Inter e Milan per la riqualificazione di San Siro: "Sì, nella misura del buon senso. La nostra risposta è questa: sediamoci e vediamo se le richieste sono nell’ambito del buon senso. Personalmente ritengo più semplice rimanere sul vecchio San Siro e spero che sia un’opzione che rimanga viva. E credo di sì. Se invece le società desiderano costruire un nuovo stadio e garantiscono, ci sono una serie di ‘se'. San Siro è di nostra proprietà, quindi bisogna trovare una formula per cui, anche se dovessero realizzare un nuovo stadio, il Comune non sarebbe penalizzato, e se all’interno delle volumetrie si trova una formula adeguata, non dico di no. Vediamo cosa chiedono le società. L'importante è avere un nuovo stadio o un San Siro rifatto, che possa diventare attrattivo anche per il turismo".