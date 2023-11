Gianni, il sindaco di, ha parlato, a Numero Diez, della questione stadio a Milano che coinvolgee potrebbe portare i nerazzurri a trasferirsi per le gare interne nel comune di: Ecco le sue parole."Abbiamo incontratoper la prima e unica volta ad inizio ottobre. Ci hanno fatto presente di avere una prelazione con la proprietà dell’area che gli interessa e che stavano valutando la possibilità di costruire uno stadio a Rozzano. Al momento ci tengo a sottolineare che rimane solo un’idea, ma noi l’abbiamo accolta con estremo entusiasmo. Abbiamo inserito nel PGT (Piano di Governo del Territorio) la possibilità di costruire lo stadio nell’area che interessa all’Inter."Oltre a Sesto,. Credo che l’Inter prenderà in considerazione tutta una serie di variabili che potrebbero essere le, ie la. Credo che da questo punto di vista siamo messi abbastanza bene: l’area d’interesse è servita dalla tangenziale ovest, dalla Milano-Genova, dalla Strada Statale 35 e dal capolinea della Metropolitana che è a 200 metri dalla zona. Per questo, poi non so che ragionamenti stiano facendo su Sesto”.