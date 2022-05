I tifosi del Milan si preparano a invadere Verona per la sfida con l'Hellas, 16mila sostenitori rossoneri sono attesi al Bentegodi e c'è preoccupazione per la possibilità di scontri. Il sindaco della città veneta, Federico Sboarina, ha commentato la vicenda a Il Corriere di Verona: "Domenica ci saranno 16mila tifosi del Milan, la scelta non mi sembra molto intelligente. Stiamo lavorando con la questura per fare un piano di avvicinamento e di allontanamento al Bentegodi, perimetrando tutta la zona dello stadio. Il rischio è che il lavoro di prevenzione e di controllo per la tranquillità di andare alla partita e del traffico sia vanificato, trovandosi in un contesto incontrollato".