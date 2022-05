Buone notizie per il tecnico del Milan Stefano Pioli dall'allenamento odierno. Alessandro Florenzi è sempre più vicino al rientro in campo: nella giornata di oggi, a Milanello, il laterale romano è tornato a lavorare con il gruppo e ha preso parte alla partitella mista giocata con la Primavera rossonera, giocando uno dei due tempi della gara in famiglia.