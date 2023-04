Altre dichiarazioni, ancora una volta sul tema dello stadio, sono arrivate oggi da parte del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Dopo aver inaugurato il palinsesto per il Centenario dell’Università Statale, il numero 1 di Palazzo Marino ha risposto ancora una volta sulla possibilità di tenere Inter e Milan nell'area di San Siro.



TENIAMO INTER E MILAN A SAN SIRO - "Rispetto all’idea di riportare Milan e Inter sul progetto in voga fino a qualche mese fa, ovvero uno stadio nell’area dell’attuale impianto, è inutile che i consiglieri del Pd dicano a me ‘convinci le squadre’. Pensano che io non ci stia provando? Io ci sto provando eccome".



VA CONVINTO IL MILAN - "Quindi dico al Pd: la smettano di chiedere a me. Se credono di poterli convincere, parlino loro con il Milan. Se ci riescono siamo tutti felici. Abbiamo lavorato talmente tanto in questo senso. Ma se, in questo momento, il Milan mi dice che ha un’altra idea, cosa devo fare?”.



NON CONTRARIO ALLA MAURA, MA... - "Perché io ho detto una cosa molto semplice: non sono contrario al progetto di La Maura finché non lo vedo. Non sono contrario a priori".



IL PD INCONTRI LE SQUADRE - "Penso che il Pd debba incontrare le squadre, in particolare il Milan. I consiglieri di maggioranza li incontrerò quando avrò il progetto sul tavolo, se no di cosa parlo?”.