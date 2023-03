Onestamente, chi può pensare che il Consiglio Comunale dirà mai sì a una cementificazione all’interno del Parco Sud?perché l’operazione sia vantaggiosa, a chi la fa non bastano skybox, poltroncine in pelle e riscaldate e ristorazione stellata.E invece, perché l’operazione sia redditizia, servono migliaia di metri cubi di cemento, che nulla hanno a che spartire con il football: centro commerciale, centro uffici, magari hotel di lusso.sembrava bastasse cambiare metropolitana per andarci e costruire lì il nuovo stadio. Poi si è capito che i terreni non sono così facilmente a portata di club, costano di più e valgono di meno, che anche lì servono autorizzazioni, che il piano infrastrutturale richiederebbe maggiori oneri per gl’investitori. E di Sesto infatti non si parla più.Chi ha voglia, vada a rileggersi cosa scrivevamo più di un anno fa. I politici milanesi (Sala) e lombardi (Fontana)Sala però sa meglio di tutti, che il sì a La Maura non arriverà mai. Lo lascia intendere, ma non lo dice apertamente, almeno non lo dice in pubblico. Sala è stato, è abile manager, prima che sindaco.Come non si parla più del fantomatico Piano B dell’Inter, uscito di notte da un cassetto di Viale della Liberazione, per un progetto da realizzare non si sa bene con quali soldi.E invece è proprio della destinazione d’uso di San Siro che nel frattempo sarebbe necessario parlare, del rischio di avere fra qualche anno una cattedrale in rovina là dove c’era la storia e in più un grave danno alle casse comunali.Vuoi vedere che dietro il fumo alzato dall’ipotesi La Maura si nasconde l’intento comune, dei club e di Sala, o magari solo di Sala e Cardinale,Lì, nella sostanza, era quasi tutto approvato, restavano solo da rispettare alcuni tempi tecnici e alzare la capienza dell’impianto a 70 mila posti (fatta dal Consiglio Comunale nella speranza di calmierare i biglietti, ma altresì logica per l’attuale media di presenze allo stadio).@GianniVisnadi