Il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ha parlato a Libero circa la possibilità di realizzare il nuovo stadio all'interno del suo Comune:



"La trattativa è molto seria. Se vinco io (c'è un ballottaggio in corso, ndr) proseguirà. Se vince la sinistra, invece, ha già detto di no, anche perché in questo modo consentirebbe a Sala di continuare a tirare la corsa con Inter e Milan. Lo stadio, per come lo ha disegnato Norman Foster e per quello che ci girerà attorno - tra museo e attività commerciali -, è in grado di sviluppare un indotto da 10mila posti di lavoro. Per questo il progetto dello stadio a Sesto è serio. Abbiamo già pronti i progetti per la nuova viabilità e ho chiesto alla Regione di convocare un tavolo per allungare la metrotramvia".