I due club da tempo sono allo scontro frontale per la questione della costruzione del nuovo impianto in zona San Siro che porterebbe almeno all'abbatimento parziale del vecchio. Proprio però l'attuale impianto, in questi giorni di chiusura di bilanci, sta rappresentando unNel corso delle ultime due annate, infatti,di San Siro legato, ovviamente, agli effetti negativi prodotti dallasui conti economici delle due squadre.La cifra che i due club avrebbero dovuto versare, sia per l'annata 2019-20 che per quella 20-21 era di(che potevano essere pagati in parte cash e in parte in lavori di ammodernamento e manutenzione). Nell'accordo era però presente però un articolo che confermava una riduzione in caso di inutilizzo per "cause di forza maggiore" proprio come una pandemia sanitaria.Il Comune ha però rivisto i conti degli ultimi due anni anche in base all'andamento del riempimento degli stadio e se da un lato ha aumento lo sconto per la stagione 2019/20, dall'altro ha richiesto un aumento per la stagione 2020/21 riportando da 7,2 milioni a 9,2 milioni il costo dell'affitto.Sì perché negli ultimi giorni la Corte dei Conti ha bacchettato Palazzo Marino sui lavori di ristrutturazione di San Siro "costringendo" il Comune a, a cui si aggiunge oggi questo nuovo aumento. La rottura è vicina, ma prima di arrivare allo scontro, riporta il Corriere Milano, le parti proveranno a incontrarsi per mediare.