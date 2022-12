Sinisa "tira la bomba", omaggio ad un grande campione: è il titolo del docufilm che Primocanale Production ha dedicato a Sinisa Mihajlovic, bandiera della Sampdoria e del calcio internazionale. In Tv su Primocanale il docufilm andrà in onda venerdì 23 dicembre alle ore 18,45; sabato 24 dicembre ore 18 e 23,45; domenica 25 dicembre ore 8,45; lunedì 26 dicembre ore 7,15 e 23.



Grazie a Dario Vassallo per il prezioso lavoro di ricerca nell'archivio storico di Primocanale, a Lorenzo Vigo per l'eccellente come sempre lavoro di montaggio e alle voci inconfondibili di Matteo Rovere, Luca Russo ed Emmanuele Gerboni che hanno firmato molti dei servizi presenti nel docufilm.