Niente da fare per Jannik Sinner. Al termine di un'epica partita di tennis in cui ha avuto anche una palla-match, il 21enne italiano ha perso contro Carlos Alcaraz, che vola in semifinale agli US open, dove affronterà il francese Frances Tiafoe. Dopo 5 ore e un quarto di gioco lo spagnolo si è imposto per 3 set a 2: 6-3, 6-7 (7-9), 6-7 (0-7), 7-5, 6-3.