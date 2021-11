Gli svizzeri del Sion hanno ufficializzato l'acquisto fino al 30 giugno 2023 dell'attaccante della Costa D'Avorio Giovanni Sio, che era svincolato dopo la sua ultima avventura in Turchia con il Genclerbiligi. Per la punta giramondo, con esperienze in tantissimi campionati europei, si tratta di un ritorno nella squadra ora allenata da Paolo Tramezzani, in cui ha militato dal 2010 al 2012.