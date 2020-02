Una festa per compattare ancora di più la squadra, e puntare al bersaglio grosso, lo Scudetto: la Lazio festeggia il compleanno di Ciro Immobile al teatro Brancaccio, in stile "Grande Gatsby", l'unione del gruppo è palpabile, perfino Simone Inzaghi si è concesso qualche momento di divertimento in più.



FESTA IMMOBILE - L'attaccante della Lazio ha regalato ai compagni un ulteriore momento di unione e compattezza: uno dei segreti della Lazio è sicuramente un collettivo forte. Piccolo retroscena che riguarda ancora Felipe Caicedo che, come alla festa di Natale, anche stavolta si è lasciato scappare un: "Vinciamo lo Scudetto!". Si scherza, l'atmosfera è serena, ma i pensieri, inevitabilmente, vanno alla classifica, che vede la Lazio vicinissima al primo posto, ad un solo punto dalla Juventus.