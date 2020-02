Quando ritorna Senad Lulic? Il bosniaco si è sottoposto ad un intervento in artroscopia a carico della caviglia sinistra, ora dovrà sottoporsi ai primi controlli per ricevere i primi feedback dopo l'operazione. Ancora incerti i tempi di recupero: si parla di 30/40 giorni. Da calendario potrebbe tornare in campo in Lazio-Milan il 5 aprile, dopo la sosta per la Nazionali. La sua Bosnia dovrà disputare gli spareggi senza di lui: aveva promesso di esserci, difficilmente riuscirà a mantenere la parola data.