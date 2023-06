Il calcio, si sa, è anche fatto di coincidenze, di annate che magicamente vanno a incastrarsi, a rendersi perfette, di corsi e ricorsi storici.: quella in cui il Napoli conquista lo Scudetto dopo 33 anni e la stessa in cui il Bari, l’altro club targato Filmauro, torna in A dopo 14 anni. Invece la coincidenza c’è ma è altra, più amara., l’artefice del più grande miracolo calcistico, forse di sempre, ne compie un altro. Magari meno complicato, magari meno globale, ma l’ennesimo capolavoro di un maestro della panchina.A 72 anni la favola di Sir Claudio continua. Lacrime, di gioia, per un’impresa, l’ennesima della sua carriera. Il Cagliari aveva una grande rosa per la categoria, era una delle favorite a risalire dopo un solo anno dalla retrocessione, eppure tutto sembrava ostile per i sardi.la risalita sì, ma ancheUn risultato favorevole, grazie al penalty nel finale di Antenucci, il miglior piazzamento in classifica, tutto propendeva per i pugliesi. E invece, il guizzo diha cambiato le sorti, ha rimescolato le carte e portato alla realizzazione di un traguardo impensabile solo pochi mesi fa.- Era ilquando il piano si inclina: è il giorno in cui il presidentedecide di chiamare Claudio. Il suo Cagliari avrebbe dovuto dominare il campionato ma, ristagnava al quattordicesimo posto, a ridosso della zona playout. È tempo di cambiare, di affidarsi all’usato sicuro.- Fermo da quasi un anno dopo l’esperienza deludente con il, Ranieri si presenta con l’entusiasmo di un ragazzino e con i risultati.Fa un campionato di livello, sempre a ridosso dei playoff che centra con un filotto diPorta a casa 38 punti in 19 partite, si guadagna il Venezia e poi il Parma nelle sfide dirette. Li batte con i gol di, la freschezza die i trucchi del mestiere di un allenatore diverso dagli altri. La vittoria sul Bari è solo l'epilogo, inatteso, palpitante, di una storia da film, l'ennesima diretta dal regista dei sogni Ranieri. Lunga vita, sir Claudio, ce l’hai fatta ancora.