Dopo Sandro Tonali, passato al Newcastle, il Milan non ha nessuna intenzione di cedere altri big. Eppure le richieste non sono mancate, in particolare per Mike Maignan. Ma per i dirigenti di via Aldo Rossi il francese è assolutamente incedibile. Lo riporta Tuttosport che spiega che solo un'eventuale offerta a tre cifre potrebbe far vacillare i rossoneri anche se il piano della società, al termine del mercato, è quello di intavolare una trattativa per il rinnovo sino al 2028 (contratto in scadenza nel 2026).