Donny Van de Beek ha collezionato due presenze in Premier League. Ora la sua avventura sembra al capolinea e sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione già a gennaio. Come riporta The Sun il Wolverhampton potrebbe essere interessato al giocatore. Un’altra possibile destinazione potrebbe essere il Newcastle, anche se sembrerebbe che il giocatore prediliga un trasferimento in Spagna o Italia.