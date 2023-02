Il neo acquisto della Fiorentina Salvatore Sirigu si è presentato quest'oggi in conferenza stampa: "Non mi aspettavo di giocare, anche perchè non è obbligatorio che ci sia un portiere in campionato e uno in Coppa Italia. La cosa più importante era passare il turno e l'abbiamo fatto"IL PASSAGGIO A FIRENZE - In situazioni così esistono tante dinamiche, ho riflettuto su questa operazione e ho ritenuto fosse la miglior cosa da fare. Mi sono lasciato bene con il Napoli e auguro a loro tutto il meglio. Ho scelto Firenze perché credo in questo progettoL'ESPERIENZA - Il fatto di avere esperienza è stato perché ho creduto in certi principi. Uno di questi è il lavoro quotidiano, migliorarmi come professionista. E questo può essere di esempio anche per i più giovani. La mia esperienza la metto sia fuori che dentro. E il professionista è anche quello che dà tanto alla squadra. Io auguro al Napoli che le cose vadano per il verso giusto. Ora è il momento di mettere fieno in cascina pensando gara per garaIL LIVELLO DELLA VIOLA - E' una squadra forte. In allenamento ho visto molto agonismo in tutti gli effettivi. Ci sono sicuramente cose da migliorare, ma ho visto una squadra determinata. Italiano è un grande lavoratore che cerca di trasferire la sua esperienza alla squadra. Dobbiamo essere convinti di poter fare ancora meglio di cosìLA CONFERENCE - Ci sono stati alcuni abboccamenti con la Fiorentina ma non si è mai concretizzato nulla. La Conference League può rappresentare un qualcosa di esaltante, come capitato lo scorso anno alla RomaLO SPOGLIATOIO - Tanti ragazzi che sono qui li conoscevo perché sono passati dalla nazionale. La partita di domenica è delicata e importante e la Fiorentina deve avere l'ambizione di competere su tutti i frontiMARTINELLI - "Mi hanno detto che ci sono ragazzi delle giovanili molto bravi ma non avendoli ancora visti non mi spingo in giudizi. Sicuramente li aiuterò, anche se non so se avranno bisogno dei miei consigli. Bisognerà dargli il tempo in ogni caso di crescereCOMMISSO - Così come De Laurentiis ha una personalità molto forte. E' molto vicino alla squadra e a tutte le componenti della Fiorentina. Sembra quasi un padre di famiglia, questo suo lato mi piace e mi fa stare bene