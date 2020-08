Il Torino ha rifiutato le avances di Newcastle e Everton per Belotti. L'attaccante si vedrà col presidente Cairo entro fino anno per discutere il prolungamento del contratto (in scadenza a giugno 2022) con un adeguato riconoscimento economico rispetto all'attuale ingaggio da circa 2 milioni di euro netti a stagione bonus compresi.



Sempre secondo Tuttosport, il portiere Sirigu sta cambiando idea sul proprio futuro e ora può restare. Intanto sul mercato i granata ci provano per Piatek dell'Hertha Berlino, già nel mirino della Fiorentina. I tifosi sognano uno tra Praet (Leicester) e Torreira (Arsenal) a centrocampo. In uscita il terzino destro De Silvestri si svincola a parametro zero e firma un contratto biennale col Bologna di Mihajlovic, a caccia di un laterale anche a sinistra: Tripaldelli del Sassuolo è l'alternativa allo scozzese Hickey.