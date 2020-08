Tomas Rincon al Torino è stato quasi un intoccabile sia per Sinisa Mihajlovic che per Walter Mazzarri e Moreno Longo. Ora, però, con l'arrivo di Marco Giampaolo il mediano venezuelano sembra aver perso qualche posto nelle gerarchie della squadra e per questo potrebbe ora essere ceduto.



Un sondaggio per Rincon è stato fatto dal Genoa, squadra nella quale il mediano ha giocato dal 2014 al 2017: prima di avviare una vera e propria trattativa il club ligure vuole però capire se il giocatore potrà rientrare o no nei piani del nuovo tecnico Rolando Maran.