Questa mattina il noto agente Giovanni Branchini è stato ospite a SkyCalcioClub. Il procuratore, che cura gli interessi di Salvatore Sirigu, ha commentato lo scambio di prestiti che sta per concludersi tra Napoli e Fiorentina: l’ex Toro è pronto ad approdare alla corte di Vincenzo Italiano mentre Gollini ha già le visite in programma per trasferirsi in Campania.



“E’ una trattativa in chiusura, è un lunedì in cui devono arrivare le ultime telefonate per definire il tutto”. Questo il commento di Branchini. Insomma se qualcuno ipotizzava che il portiere potesse essere a Firenze già in giornata dovrà aspettare ancora qualche ora in più. In attesa del via liberà del Napoli, Sirigù dovrebbe comunque arrivare in città per svolgere le visite mediche già domani.