Quali sono i siti scommesse AAMS più sicuri sui quali giocare? E cosa significa avere regolare licenza ADM? In questa guida cercheremo di rispondere alle principali domande che gli utenti si pongono quando si affacciano al mondo del betting individuando quelli che sono ie i bonus che offrono.Per aiutare i giocatori a trovare il miglior sito scommesse che più si confà alle proprie esigenze e preferenze, confronteremo gli operatori fornendo una breve recensione dei prodotti di punta di ciascuno. Si metteranno a confronto anche i bonus benvenuto di ogni concessionario, elemento che più di tutti accende l’attenzione degli utenti.Nella lista precedente abbiamo elencato alcuni dei migliori siti scommesse AAMS disponibili in Italia.. L’elemento principale considerato, però, è proprio la concessione ADM, che ci fa capire quali siano i bookmakers sicuri sui quali registrarsi.A seguire entreremo nel dettaglio di ciascun operatore attraverso una breve recensione che consentirà di saperne di più su ciò che i siti scommesse offrono.Bet365 è uno dei maggiori siti scommesse AAMS sicuri, presente in Italia da diverso tempo. Punto di riferimento per tantissimi scommettitori, offre un’esperienza di gioco protetta e responsabile attraverso l’implementazione di strumenti utili quali

Mette a disposizione quindi una piattaforma sulla quale scommettere in totale legalità scegliendo tra oltre 30 discipline sportive, diversi mercati di scommessa, quote convenienti, ed un gran numero di metodi di pagamento. Dai tradizionali 1X2 fino agli handicap asiatici, sul sito si può trovare una selezione eterogenea e completa di competizioni sulle quali puntare.



Snai







Utile guida al gioco responsabile

Limiti di gioco (ricarica, massimo giocabile al giorno o per singola giocata)

Autoesclusione

Regole responsabili

Supporto e Assistenza

Guida al riconoscimento dei sintomi della ludopatia

Uno dei portali più completi e ben strutturati è quello offerto dall’operatore italiano Snai. Il bookmaker mette a disposizione dei suoi utenti un palinsesto ampio all’interno del quale calcio e ippica sono le sezioni di rilievo con una diretta live streaming delle corse e di alcuni match selezionati.Anche la sicurezza è un tema che sta molto a cuore a Snai il quale dispone di alcuni strumenti per contrastare la possibilità di sviluppare una dipendenza come

Lottomatica







Quando parliamo di siti scommesse calcio non possiamo non menzionare Lottomatica, vero e proprio pilastro del betting nostrano. La piattaforma è stata recentemente rinnovata offrendo quindi un portale da un aspetto nuovo e migliorato. Oltre alle scommesse sportive dispone di sezioni quali poker, casinò, carte, bingo e lotterie che consentono ai giocatori di intrattenersi con un’offerta varia e completa. In possesso di regolare concessione, come previsto dalle leggi italiane, si impegna al massimo per garantire un ambiente virtuale sicuro, di fatto è stato il primo sito italiano certificato per il gioco responsabile dalla G4 (Global Gambling Guidance Group). Per far ciò si serve di strumenti quali

Limiti di giocata

Guida su come approcciarsi alle scommesse

Autoesclusione

Dove chiedere aiuto

Info su miti e credenze

Tutela dei minori

Mettendo in pratica tutti i consigli dell’operatore e giocando responsabilmente, i giocatori possono scommettere su calcio, basket, tennis ma anche elezioni politiche, spettacolo o e-sport. Non mancano nemmeno gli sport virtuali ed una sezione tutta dedicata al Totocalcio.



88Sport

Decisamente più pragmatica è la piattaforma di 888sport che mette a disposizionesuddivise nei diversi paesi di appartenenza e competizioni. Interessante è la888 si impegna, come tanti altri siti scommesse AAMS, ad offrire quote convenienti con un alto payout, ma non solo. L’operatore cerca da sempre di garantire un’esperienza responsabile aiutando il giocatore a tenere sotto controllo il suo volume di giocate attraverso limiti di puntata o ricarica, protezione dei minori, auto-esclusione, e numeri e contatti utili nel caso di necessità.



Goldbet

Top tornei

Antepost

Marcatori

Parte del Gruppo Lottomatica, GoldBet è uno dei siti scommesse AAMS sul quale gli utenti possono registrarsi in pochi semplici passi ed ottenere un bonus benvenuto scegliendo tra le promozioni attive. Proprio come visto per Lottomatica, l’operatore si impegna a mettere a disposizione dei suoi giocatori un ambiente virtuale sicuro nel quale scommettere responsabilmente.Sul sito si troveranno tutti gli strumenti per tenere sotto controllo le proprie giocate. Inoltre sarà possibile accedere ad una lunga lista di sport sui quali puntare tra i quali il calcio fa da padrone. Al mondo del pallone sono dedicate diverse sottocategorie come





Unibet







Nell’elenco dei siti scommesse online più sicuri figura anche Unibet che dedica una grande attenzione al gioco responsabile cercando di garantire agli iscritti tutti gli strumenti utili per un’esperienza serena. Qui troverai

Test di autovalutazione

Limiti di deposito

Blocco dei prodotti

Pausa o Auto-esclusione

Net Nanny

Canali di supporto per ricevere aiuto

Insomma un sito piccolo ma efficiente che offre tutto ciò di cui uno appassionato scommettitore potrebbe aver bisogno: un buon palinsesto con diversi mercati di scommessa, una diretta live streaming, offerte, app da scaricare, ma soprattutto le funzionalità utili per giocare senza esagerare.

William Hill







Bookmaker inglese per eccellenza con una lunga storia ed esperienza alle spalle, William Hill è disponibile in Italia con regolare concessione ed alcuni utili strumenti per assicurare un’esperienza responsabile quali:

Test di autovalutazione

Auto-sospensione

Autoesclusione trasversale

Autolimitazione

Resoconto delle giocate

Contatti utili

Qui ci troviamo dunque di fronte ad una piattaforma quasi completa, con un palinsesto dotato delle principali discipline sportive ed una folta sezione dedicata alle promozioni. I nuovi iscritti, infatti, possono ottenere un bonus benvenuto rispettando termini e condizioni dell’offerta.



Betclic







Il portale di Betclic è tanto ricco di elementi e dettagli che districarsi e muoversi tra le diverse sezioni, per un neofita, potrebbe risultare poco facile agli inizi. Man mano che si familiarizza con la piattaforma risulta evidente come questa appaia completa disponendo di infiniti mercati di scommessa sulla Champions League, Serie A, Conference League ma anche su sport meno blasonati.



È presente sul sito anche una sezione dedicata alla sicurezza attraverso la quale si forniscono tutte le info utili per la prevenzione alla ludopatia.

Eurobet

Valutazione personale

Impostazione dei limiti

Periodo di pausa

Autoesclusione

Contatto per ricevere supporto

Guida per aiutare gli altri

Consultazione dei movimenti sul sito

Tutela dei minori

Modulo di segnalazione per i reclami

Dotato die di un importante rating di legalità, Eurobet si configura come uno dei principali siti scommesse sicuri disponibili nel nostro paese. Oltre al ricco palinsesto sportivo dove poter giocare sul calcio, politica, e-sports e tanto altro, l’operatore dispone di funzionalità che permettono di controllare il volume delle proprie giocate come:

StarCasino Bet

Crittografia SSL per criptare i dati sensibili

per criptare i dati sensibili Auto Test di valutazione Ferris & Wynne (CPGI)

Limiti di Deposito

Auto-Esclusione

StarCasino si è interfacciato al mondo del gioco online in prima base con un casinò completo di tutte le principali slot machine fino ad arrivare a quelle meno blasonate, giochi da tavolo anche live e videopoker. Negli ultimi anni ha ampliato la sua offerta anche agli appassionati di scommesse sportive inserendo sul suo portale una sezione StarCasino Sport. Oltre a mettere a disposizione un interessante palinsesto e diverse giocate, l’operatore garantisce una piattaforma sicura licenziata regolarmente dall’ADM (AAMS) e tutti gli strumenti di cui un giocatore può aver bisogno per un’esperienza responsabile qualiA questi si affianca una rete di supporto pronta ed efficace la quale ha ricevuto numerosiper tantissimi anni, compreso in Italia nel 2020.

Netbet







Noto principalmente per la sua sezione casinò, Netbet si è fatto conoscere recentemente dal pubblico italiano anche grazie alle sue scommesse sportive online. Il payout è interessante così come le diverse promozioni attive sul sito. La tutela del giocatore è garantita, oltre alla regolare concessione ADM, anche dall’implementazione di misure quali l’autoesclusione e limiti di versamento o giocata. Essenzialmente il bookmaker offre al giocatore tutte le info utili per un’esperienza sicura, motivo per cui ricade tra i siti scommesse AAMS più sicuri.



Betfair







Betfair è l’unico concessionario presente in Italia insieme a Betflag ad offrire le scommesse exchange. Il palinsesto non appare interessante come potrebbe esserlo quello di un operatore con oltre 20 o addirittura 30 sport, ma le quote sono di tutto rispetto. Inoltre sono disponibili diverse iniziative promozionali che rendono l’esperienza di gioco entusiasmante e stimolante come il bonus multipla, i giochi del weekend, quota premium e così via.

Al gioco responsabile Betfair dedica un’intera sezione distaccata dove raccoglie i consigli e le info utili, un servizio di blocco momentaneo del conto per prenderti una pausa, un diario Betfair per tener traccia di spese e giocate, calcolo del budget, numero verde ed un’utile guida su come individuare i segnali di pericolo.

Palnetwin365







Uno dei siti scommesse calcio per eccellenza è Planetwin365, utilizzato da tantissimi appassionati del pallone. Qui i clienti possono trovare tutti i match suddivisi tra live betting, eventi del giorno, last minute, quote favorite e tanto altro. Intere sezioni sono dedicate all’Ippica, alle Virtuali e anche al Totocalcio che sta tornando a spopolare tra gli italiani.



Per contrastare comportamenti potenzialmente pericolosi, l’operatore garantisce alcune funzionalità già viste anche su altri siti scommesse AAMS quali

limiti di versamento

test di autovalutazione

autoesclusione

monitoraggio dell’attività sul sito

servizio di assistenza

Betway







Certificato eCOGRA, dotato di regolare autorizzazione ad operare sul mercato italiano, e con una selezione di scommesse sportive di rilevanza, Betway rientra in quella lista dei bookmakers sicuri e siti scommesse AAMS che mettono in atto tutti gli strumenti per tutelare i propri giocatori. Non a caso ha ricevuto il certificato “Safe and Fair” proprio dall’ente summenzionato. La registrazione è consentita solo ai maggiorenni e l’età degli scommettitori viene comprovata attraverso la verifica dell’identità. Inoltre il concessionario offre tutti i link utili per ricevere assistenza in caso di necessità oltre a disporre delle limitazioni (sulle giocate, versamenti, etc.) un time-out di 20 minuti che disconnette il conto dopo questo lasso di tempo, e l’autoesclusione.



Betflag







Orgoglio italiano, Betflag è uno dei siti scommesse AAMS più completi esistenti sul mercato italiano. Basti pensare che mette a disposizione sezioni per lo sport pre-match e live, exchange e virtual, affiancati dal casinò e casinò live, poker, lotterie, bingo e carte. A ciascuna delle quali è dedicata un bonus. Inoltre aiuta i giocatori ad autotutelarsi nella propria attività di gioco attraverso

Consigli per giocare responsabilmente

Limiti di deposito giornalieri

Autoesclusione

Test SOGS

Sisal

Citando i migliori siti scommesse AAMS non si può non menzionare Sisal, con il suo aspetto recentemente migliorato ed una grafica accattivante. La navigabilità della piattaforma è stata migliorata per consentire una maggiore flessibilità e rapidità nel passare da un campionato ad un altro nella scelta dei mercati di scommessa. Con più di un migliaio di risultati possibili sui quali scommettere per match, l’operatore italiano mette a disposizione un palinsesto di importanza. Ciascuna categoria prevede un bonus benvenuto dedicato, regolato da termini e condizioni specifiche.



Tra i programmi di supporto e i servizi di assistenza, quello di Sisal probabilmente è uno dei più efficienti e funzionali. I giocatori possono far riferimento ad un numero verde ed una live chat disponibili ogni giorno, 24 ore su 24. A questi si aggiungono strumenti quali

Autolimitazione

Autoesclusione

Notifica settimanale

Movimenti del conto

Cos’è la licenza AAMS?



Sorprenderà sapere che prima del 1999 non era possibile scommettere su eventi diversi dalle corse ippiche. È stato solo a partire dagli inizi del 2000, infatti, che sono state regolarizzate le scommesse sportive online su discipline che andassero oltre alle gare dei cavalli e comprendessero anche il calcio, tennis, basket e altri sport. In un primo momento era possibile giocare la schedina solo telefonicamente e per via telematica. Con l’avvento di internet, però, la tecnologia si è adattata alle nuove esigenze di scommettitori sempre più moderni e in movimento. Sono iniziati a nascere così i bookmakers il cui mercato in Italia è disciplinato dall’ADM (Agenzia Dogane e Monopoli), vecchio AAMS.



Che cos’è la licenza AAMS? Come visto i siti scommesse sportive per essere legali nel nostro paese devono disporre della regolare concessione di gioco ADM (precedentemente indicata come AAMS). Si tratta di un’autorizzazione rilasciata dall’autorità omonima ad un operatore che rispetti i requisiti richiesti quali

una piattaforma di gioco

sistema RNG (Random Number Generator) che generi numeri casuali

sistemi di sicurezza informatici

una sede fiscale in territorio europeo

un versamento di 350.000€ all’ADM

abbia generato un fatturato superiore a 1,5 milioni di euro negli ultimi due anni

L’iter per ottenere la licenza AAMS è piuttosto macchinoso e sottopone l’operatore a diverse verifiche davvero stringenti. Il fine è assicurare un’esperienza ed un ambiente di gioco il più sicuri possibili al giocatore. Ecco perché è fondamentale affidarsi solo ed esclusivamente ai siti scommesse AAMS.



Tipologie di licenza



L’autorizzazione ADM è la concessione di gioco utile per operare nel mercato delle scommesse sportive in Italia. Ma non è l’unico tipo di licenza esistente. I siti scommesse stranieri, infatti, generalmente dispongono di altre autorizzazioni rilasciate da enti ufficiali esteri. Tra quelle più diffuse si possono trovare la

MGA Malta Gaming Authority che rilascia un’autorizzazione estremamente facile da ottenere per un concessionario di gioco

Curacao e-gaming license rilasciata dalla commissione di Curacao, paese delle Antille Olandesi

UKCG rilasciata alla Gambling Commission britannica

Kahnawake Gaming Commission che licenzia le piattaforme e concessionari in America.



Perché scegliere solo i siti scommesse AAMS?

limiti massimi di deposito e giocata

test di autovalutazione

autoesclusione dalla piattaforma

contatti e numeri utili per ricevere aiuto in caso di ludopatia

Come scegliere i migliori siti scommesse AAMS

Bonus benvenuto scommesse

bonus senza deposito : si tratta dell’offerta più conveniente e ricercata poiché permette di ottenere una somma iniziale senza dover depositare denaro, generalmente basta la registrazione o la validazione del conto per usufruirne;

: si tratta dell’offerta più conveniente e ricercata poiché permette di ottenere una somma iniziale senza dover depositare denaro, generalmente basta la registrazione o la validazione del conto per usufruirne; bonus deposito : è indubbiamente uno dei bonus più comuni e consiste nell’erogazione di un importo calcolato in percentuale sul primo versamento (o sulle prime ricariche);

: è indubbiamente uno dei bonus più comuni e consiste nell’erogazione di un importo calcolato in percentuale sul primo versamento (o sulle prime ricariche); cashback o rimborso : in questo caso l’operatore offre un rimborso (che può essere in percentuale) su una schedina o su più giocate;

: in questo caso l’operatore offre un rimborso (che può essere in percentuale) su una schedina o su più giocate; freebet è una giocata gratuita, offerta decisamente meno comune ma che occasionalmente i giocatori possono trovare;

progressivo è un tipo di bonus benvenuto più difficile da ottenere e sbloccare in quanto prevede l’erogazione di alte somme (solitamente a scaglioni) una volta generati definiti volumi di giocata o raccolti un numero preciso di punti.

Diretta Live Streaming

Mobile App

Metodi di deposito e prelievo

Palinsesto e quote

Ribaltone Sì/No

Numero di corner

Falli commessi

Var Sì/No

Primo Marcatore

Espulsioni

Legno

Gol da fuori

Quando scegliamo di registrarci sui siti scommesse AAMS è fondamentale cercare l’autorizzazione ADM sul sito. La concessione di gioco, infatti, è sinonimo di legalità e sicurezza. Ciò vuol dire che l’utente viene tutelato nella sua esperienza sulla piattaforma sia attraverso il controllo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’operatore, verifica che ne certifica l’affidabilità e la casualità della generazione dei numeri (ad esempio nei giochi del casinò). Ma non solo. L’AAMS è sinonimo anche di tutela legale e supporto in caso di sviluppo di una dipendenza. Tutti i siti scommesse AAMS sono tenuti a fornire un adeguato sistema che favorisca il gioco responsabile con strumenti qualiQuando un giocatore decide di aprire un conto gioco su uno dei siti scommesse stranieri, può facilmente incorrere in rischi che ogni scommettitore vorrebbe evitare. I bookmakers senza licenza, infatti, non possono considerarsi sicuri e potrebbero scomparire da un giorno all’altro rendendo impossibile il recupero di eventuali fondi depositati sulla piattaforma.Quali sono i siti scommesse AAMS da prendere in considerazione allora? In questa pagina abbiamo illustrato alcuni dei migliori bookmakers presenti in Italia con regolare autorizzazione per operare nel mercato. La scelta finale naturalmente spetta al giocatore. Ad ogni modo ci sono alcuni elementi che possono essere utilizzati per fare un confronto tra i diversi siti scommesse sportive e che abbiamo utilizzato per selezionare le piattaforme presenti in questa recensione. Vediamo gli aspetti salienti da guardare per stabilire quale sia il miglior sito scommesse.Indubbiamente il bonus benvenuto è l’aspetto più importante per numerosi scommettitori quando decidono di iscriversi su un bookmaker. Rappresenta proprio un incentivo alla registrazione che permette ai nuovi utenti di iniziare a scommettere online sui siti scommesse AAMS senza necessariamente utilizzare i propri fondi sin da subito. Vi sono diverse tipologie di bonus che possono essere riassunte essenzialmente comeCome precedentemente menzionato, i bonus benvenuto sono l’aspetto più importante per diversi scommettitori che basano la scelta del miglior sito scommesse proprio in base all’offerta di benvenuto. Tuttavia è di. Ogni iniziativa promozionale prevede requisiti di puntata, importo minimo del primo versamento, modalità di utilizzo della somma ottenuta e tempistiche per l’ottenimento e la fruizione della stessa.A rendere i siti scommesse AAMS migliori vi è anche un elemento che sta assumendo sempre maggiore importanza nel mondo del betting. Parliamo della, uno strumento che consente di guardare alcuni match selezionati direttamente sulla piattaforma dell’operatore. Si tratta di un utile alleato al momento del piazzamento di scommesse live poiché permette di seguire visivamente ogni azione.Tendenzialmente la diretta streaming degli eventi, presente su tutti siti scommesse AAMS migliori, è disponibile solo per gli iscritti che abbiano giocato una scommessa nelle ultime 24 ore o che abbiano saldo positivo.L’applicazione per i dispositivi mobili è divenuto ormai un must per tutti i migliori siti scommesse AAMS. Sono sempre di più gli utenti che preferiscono l’esperienza da mobile rispetto a quella da desktop grazie alla maggiore versatilità e flessibilità che le applicazioni di scommesse sportive possono offrire.. Mentre nel caso in cui l’operatore disponga di una app, sarà possibile scaricarla sul proprio dispositivo e accedervi proprio come si farebbe da desktop.Le app mobile in genere sono disponibili per i sistemi iOS e Android, ma non mancano casi in cui si possa scaricare l’applicazione anche i Windows Phone proprio come accade per Eurobet.Un ulteriore elemento rilevante nel definire quali siano i migliori siti scommesse AAMS è rappresentato dai metodi di pagamento disponibili sul portale. Un ottimo bookmaker deve consentire il deposito di fondi attraverso tutti i principali canali più utilizzati e diffusi tra i giocatori. Non possono mancare le carte di credito o debito, ma anche i più nuovi portafogli elettronici, metodi tendenzialmente preferiti dal pubblico di scommettitori più giovani. A questi si affiancano i tradizionali bonifici bancari, trasferimenti diretti e in alcuni casi anche voucher e ricariche nel punto vendita, come consentito da operatori quali Eurobet, Snai o Sisal.. In genere il deposito minimo è di 10€, ma vi sono casi in cui il concessionario consenta anche versamenti a partire da 5€, come con Goldbet. Inoltre è importante sottolineare che per poter proseguire con una richiesta di prelievo è necessario aver convalidato prima il conto attraverso l’invio di una copia del proprio documento di identità.Il cuore di ogni sito scommesse AAMS è il palinsesto. È qui che si svolge tutta l’azione.. Va da sé che un palinsesto ampio, completo, ricco di discipline sportive ma anche partite ed incontri, sia un elemento di fondamentale importanza per stabilire quali siano i migliori siti scommesse online.All’interno del palinsesto, dopo aver selezionato il paese e il campionato di riferimento, è possibile visualizzare gli incontri sui quali puntare. Ogni match offre diversi mercati di scommessa, ovvero quelle combinazioni di risultati che permettono all’utente di pronosticare gli eventi che si verificheranno nella partita. Se da un lato i bookmakers più tradizionali accentrano la loro offerta ai più blasonati mercati come i risultati fissi 1X2, la somma di gol, under e over e simili, gli operatori più innovativi e al passo con i tempi hanno recentemente introdotto mercati speciali. I migliori siti scommesse AAMS danno la possibilità ai loro giocatori di spaziare con le giocate e con la fantasia offrendo quote su eventi qualiAltrettanto importanti sui siti scommesse AAMS, oltre ai mercati di scommessa, sono le quote. Più alte sono le quote offerte da un operatore sugli eventi in palinsesto, maggiore sarà la potenziale vincita dello scommettitore. Per avere un’idea della convenienza delle quote di un bookmaker è possibile calcolare il payout medio.Concludendo, sono diversi e molteplici gli elementi che fanno dei bookmaker i migliori siti scommesse AAMS disponibili in Italia. Se da un lato aspetti quali bonus benvenuto, quote e palinsesto potrebbero rendere un operatore più o meno attraente agli occhi del giocatore, vi è un elemento imprescindibile da ricercare su tali piattaforme ed è proprio la licenza AAMS.