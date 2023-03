Il centrocampista ex Serie A Isaac Cofie, oggi al Sivasspor, è intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro la Fiorentina. Queste le sue parole: "Vogliamo dare il massimo per il paese e far un buon risultato in vista del ritorno. In Italia ci ho giocato tanto. Al Franchi ci ho già segnato e tornare qui dopo 5 anni è molto bello. Non abbiamo paura, vogliamo mostrare il nostro valore. Duncan? Non l'ho sentito. Ci conosciamo da tanto, siamo entrambi concentrati sulla gara. Differenze calcio italiano e turco? In Italia si fa un calcio più fisico, in Turchia più tecnico. Daremo il massimo per mettere i viola in difficoltà."