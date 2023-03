Isaac Cofie gioca nel Sivasspor ma è una vecchia conoscenza della nostra Serie A. L'ex Genoa ha parlato al Corriere dello Sport in vista della gara che giocherà contro la Fiorentina ma ha anche toccato il delicato tema del terremoto: "Grazie a Dio, sto bene ma il sisma è stato devastante. Cercheremo di onorare tutti quelli che hanno perso la vita quando giocheremo, a cominciare dalla gara di giovedì. E un pensiero speciale andrà al mio amico Christian Atsu. Lo avevo sentito il giorno prima del sisma, ho perso un fratello"



LA GARA CON LA FIORENTINA - Sono emozionato, avrò l’opportunità di sfidare una big come la Fiorentina, una delle poche a cui ho segnato in Serie A. Se ho paura? Ho rispetto ma non paura. La Fiorentina è una società importante: ha giocatori che possono cambiare la partita da un momento all’altro. L’ho seguita tanto in questi mesi e dopo un periodo duro mi pare in ripresa grazie in particolare a Bonaventura e Ikoné. Gol di Biraghi a Verona? Secondo me non ha avuto molto fairplay, perché c’era un suo compagno a terra e un calciatore avversario che lo stava soccorrendo. Avrebbe potuto non provare quella giocata