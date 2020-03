Maxime Lopez è l'obiettivo dichiarato per il centrocampo del Siviglia. In un'intervista riportata dall'Estadio Deportivo, il centrocampista ammette che "​ci sono stati contatti con il Siviglia: a gennaio, in particolare, erano molto interessati ma il Marsiglia ha rifiutato un'offerta da 15 milioni di euro". Monchi ci riproverà in estate, dal momento che sta cercando un valido sostituto del partente Banega.