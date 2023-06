Il presidente del Siviglia, Pepe Castro, è intervenuto a Marca per valutare come si sente il Siviglia in questo momento, mentre Monchi è tornato a prendersi qualche giorno per pensare se fare l'ultimo passo e pagare la clausola rescissoria. "La vicenda Monchi ci ha colto un po' di sorpresa. Inoltre è stato tutto così veloce, che non abbiamo ancora digerito la vittoria, con la gente così contenta. È da qualche giorno che non abbiamo vinto la settima Europa League ed è venuta fuori questa questione. Quello che posso dire è che Monchi ha un contratto con il Siviglia e sta lavorando alla programmazione (venerdì è stato ufficializzato l'acquisto di Loïc Badé, ndr). Questa è la realtà. Non posso dire altro su Monchi in questo momento. Speriamo che continui con noi".