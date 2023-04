Yassine Bounou, meglio conosciuto come Bono, è uno dei migliori portieri della Liga. L'estremo difensore del Siviglia è oggetto di mercato di molti club di Premier League, in particolare il Manchester United, che deve trovare l'erede di David De Gea. Il ds Monchi sta già pensando a sostituire il nazionale marocchino e il nome caldo è sempre in Spagna. Secondo quanto riportato da Fichaje.net, il candidato principale è David Soria, numero uno del Getafe. Lo spagnolo è in scadenza di contratto e sarebbe un'ottima opzione per gli andalusi, anche perché già conosce la piazza visto che ci ha trascorso ben cinque stagioni, dal 2013 al 2018.