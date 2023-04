Arrivato in estate come uno delle stelle del nuovo progetto del Celta Vigo. Invece Oscar Rodriguez terminerà la sua avventura in Galizia al termine di questa stagione. A pesare sono gli ultimi venti minuti della sfida contro il Siviglia, dove il centrocampista ha preso solamente pessime decisioni. Il Celta non verserà l'opzione di acquisto per i 10 milioni di euro pattuiti con gli andalusi al momento del suo arrivo.