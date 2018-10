Per il momento, con il Milan, non sta lasciando il segno. E pesare che Tiemoué Bakayoko poteva essere un centrocampista del Siviglia. Lo scrive Sport, era già tutto fatto, ma il ritardo nel cedere Nzonzi alla Roma ha fatto spazientire il francese: nonostante gli accordi già presi, nonostante il via libera del Chelsea, nonostante la volontà degli andalusi nel pagare l'intero ingaggio, l'ex Monaco non è riuscito a rimanere paziente, dando il suo sì al Milan, che lo ha vestito subito di rossonero.