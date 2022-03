▶️ Mensaje de José Mourinho, entrenador de la @ASRomaEspanol, para @ErikLamela.

È vicino al rientro con il suo Siviglia Erik Lamela, fuori dallo scorso novembre a causa di un grave infortunio alla spalla. L'ex Roma è ora pronto a tornare, e l'in bocca al lupo glie li manda anche il suo ex tecnico Josè Mourinho: "Grande Coco, sono felice che torni a giocare. La notizia più importante per te e anche per il Siviglia in vista del finale di stagione. Ti auguro il meglio, sai che qui tutti, non solo io ma anche Nuno e Carlo sono con te. Un bacio"