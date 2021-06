I due talenti del Siviglia, Pozo e Bryan Gil, sono in trattativa con il club per il rinnovo di contratto, ma ora tutto è stato messo in stand by. Al momento i due ragazzi fanno parte del gruppo che Luis Enrique ha chiamato dall’under 21 per sopperire ai contagi del covid. Se ne riparlerà quindi dopo l’Europeo, riporta Mundo Deportivo. Bryan Gil è osservato dal Milan.