L'attaccante turco del Getafe, Enes Unal sta disputando una grande stagione in Liga con 15 gol in 31 partite, 10 dei quali nel 2022. Un rendimento che non è passato inosservato al Siviglia che è in piena ricerca per un centravanti per la prossima annata e sembra intenzionata a fare una richiesta ufficiale al club. Lo riporta il sito spagnolo fichajes.net.